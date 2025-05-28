Москвич не признал себя наводчиком ВСУ из-за слива врагу координат аэродрома в Курске
Передавший ВСУ данные об аэродроме в Курске не признал на суде вину в атаке
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Житель Москвы Эльдар Марченко, обвиняемый в передаче сведений Киеву о стратегическом объекте в Курске, полностью отрицает свою вину. Об этом фигурант заявил во 2-м Западном окружном военном суде.
«Обвинение понятно. Виновным себя не признаю полностью», — сказал наводчик ВСУ.
По версии обвинительной стороны, не позднее августа 2023 года украинские силовые структуры сформировали организованную группу, в состав которой привлекли гражданина РФ Марченко и других лиц. Прибыв из Москвы в Курск на личном автомобиле, он, используя смартфон, передал координаты местного аэродрома.
На основе полученных данных с территории Украины были направлены как минимум два беспилотных аппарата, снаряжённых взрывными устройствами. Однако атака не достигла своей цели. Один аппарат, потеряв управление, столкнулся с многоквартирным домом в Курске, второй – детонировал в воздухе над частным жилым сектором. В результате инцидента были повреждены квартиры, административное здание и несколько транспортных средств.
Ранее СМИ сообщили, что украинская армия готовит новое вторжение в Курскую область. Для этого ВСУ стягивают военнослужащих и тяжёлую технику в Сумской области, примерно в пяти километрах от российской границы.