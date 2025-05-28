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Регион
28 мая, 09:08

Зеленский пожаловался на постоянное наступления Армии России

Зеленский: Вооружённые силы РФ совершают постоянные наступательные действия

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия на фронте. По словам главаря киевского режима, ВС РФ не перестают наступать. Об этом сообщает издание «Общественное».

«(ВС РФ, — Прим. Life.ru) совершают постоянные наступательные действия», — прокомментировал он ситуацию на фронте.

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Ранее Зеленский прокомментировал информацию насчёт снятия ограничений на дальность применения западного оружия. Главарь киевского режима заявил, что якобы не получал никаких официальных уведомлений. Он также заявил, что сможет дать точный ответ только после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом.

Наталья Афонина
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