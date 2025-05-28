Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия на фронте. По словам главаря киевского режима, ВС РФ не перестают наступать. Об этом сообщает издание «Общественное».

Зеленский заявил, что СВО может продлиться ещё год

Зеленский заявил, что СВО может продлиться ещё год

Ранее Зеленский прокомментировал информацию насчёт снятия ограничений на дальность применения западного оружия. Главарь киевского режима заявил, что якобы не получал никаких официальных уведомлений. Он также заявил, что сможет дать точный ответ только после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом.