Зеленский увильнул от прямого ответа на вопрос о снятии ограничений на дальнобойное оружие
Зеленский утверждает, что не слышал о снятии ограничений на удары вглубь России
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Владимир Зеленский заявил, что Украина пока якобы не получала официальных уведомлений о снятии ограничений на дальность применения западного оружия. Так он прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что западные страны разрешили Киеву бить по России дальнобойным оружием.
«Никаких сигналов об изменениях я не слышал. Смогу наверняка ответить после встречи [с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем]», — приводит слова Зеленского агентство УНИАН.
Встреча Зеленского и Мерца пройдёт, сегодня, 28 мая в Берлине. По данным СМИ, стороны обсудят поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ вместе с Францией, Великобританией и США отменили ограничения на дальность применения оружия, передаваемого Украине. Однако вскоре глава фракции Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клингбайль опроверг эти слова. Несмотря на это, Мерц вновь повторил свою позицию, утверждая, что ограничения на использование дальнобойных систем были сняты якобы несколько месяцев назад. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала эти противоречивые заявления, отметив неразбериху в позиции немецких властей.