Зеленский увильнул от прямого ответа на вопрос о снятии ограничений на дальнобойное оружие

Владимир Зеленский заявил, что Украина пока якобы не получала официальных уведомлений о снятии ограничений на дальность применения западного оружия. Так он прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что западные страны разрешили Киеву бить по России дальнобойным оружием.

«Никаких сигналов об изменениях я не слышал. Смогу наверняка ответить после встречи [с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем]», — приводит слова Зеленского агентство УНИАН.

Встреча Зеленского и Мерца пройдёт, сегодня, 28 мая в Берлине. По данным СМИ, стороны обсудят поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus.