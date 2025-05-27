«Мерц изрядно крутится»: Песков назвал путаницей заявления Европы о дальнобойном оружии для Киева

Ясности в вопросе снятия ограничений на поставку Киеву дальнобойного оружия нет, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил путаницу в заявлениях Берлина по этому поводу.

«Мерц сейчас изрядно крутится... Если это соответствует действительности, то это эскалация, эскалация серьёзная, которая самым серьёзным образом противоречит тем попыткам в сторону мирного урегулирования, которые сейчас предпринимаются», — заявил Песков журналистам.