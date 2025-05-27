«Мерц изрядно крутится»: Песков назвал путаницей заявления Европы о дальнобойном оружии для Киева
Песков: Если ограничения ЕС по дальности ракет для ВСУ сняты, это эскалация
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Ясности в вопросе снятия ограничений на поставку Киеву дальнобойного оружия нет, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил путаницу в заявлениях Берлина по этому поводу.
«Мерц сейчас изрядно крутится... Если это соответствует действительности, то это эскалация, эскалация серьёзная, которая самым серьёзным образом противоречит тем попыткам в сторону мирного урегулирования, которые сейчас предпринимаются», — заявил Песков журналистам.
Напомним, накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Франция, Великобритания и США сняли ограничения на дальнобойность оружия, поставляемого Украине. Позже лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль опроверг заявления канцлера ФРГ. Тем не менее Мерц выступил с новым заявлением о том, что запрет на удары дальнобойным оружием был снят якобы несколько месяцев назад. Мария Захарова уже высмеяла эту неразбериху в Берлине.