Хитрый россиянин взял 10 кредитов за неделю и захотел стать банкротом, но Верховный суд был против

Верховный суд России отклонил просьбу гражданина о списании долгов, накопленных в восьми банках. Суд указал, что мужчина, который взял десять кредитов за неделю, использовал задержку в обновлении данных о своих кредитах в бюро кредитных историй и не раскрыл истинные намерения при получении займов, что лишило кредиторов возможности адекватно оценить риски. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Из решения суда следует, что ВС ужесточает свою позицию по вопросам списания долгов физических лиц в рамках банкротства. Экономическая коллегия суда, рассматривающая дело по запросу самого должника, отклоняет жалобы лишь в 2% случаев, что подчёркивает «прецедентную значимость» данного решения, по мнению управляющего партнёра АБ МУР Давида Кононова.

В сентябре 2022 года россиянин оформил десять потребительских кредитов на сумму 7,4 миллиона рублей всего за неделю. Некоторое время он выполнял свои обязательства, но после увольнения по сокращению штата инициировал процедуру банкротства. При этом ряд банков настаивал на том, чтобы его долги не были списаны. Должник объяснял свои финансовые трудности, включая участие в сетевом маркетинге.

Судебные инстанции неоднократно меняли свою позицию: первая поддержала кредиторов, апелляция списала долги, но окружная кассация вновь встала на сторону банков. Это решение было подтверждено и Верховным судом, куда гражданин обратился с утверждением, что не вводил кредиторов в заблуждение и его зарплата позволяла обслуживать кредиты.

В определении экономколлегии отмечается, что быстрое обращение за кредитами необязательно указывает на недобросовестность, однако добросовестному заёмщику следовало бы предоставить кредиторам всю необходимую информацию. Непредоставление данных о целях займа и скрытие информации о долгах привели к банкротству должника, как указали судьи.