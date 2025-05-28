Россия не имеет права быть слабой, заявил Нарышкин

История свидетельствует, что стабильность и сила России — ключевой фактор безопасности в Евразии и во всём мире, у нашей страны просто нет права на слабость. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей, отвечающих за вопросы безопасности.

«Россия не имеет права быть слабой. Россия не имеет права отказываться от собственных ценностей и пускаться в погоню за химерами тоталитарного либерализма и глобализма. История учит, что от прочного положения России зависит безопасность на Евразийском континенте и в конечном счете во всем мире», — подчеркнул он.

Нарышкин также отметил, что такая устойчивость невозможна без добрых, подлинно равноправных отношений с соседями по Евразийскому региону и единомышленниками по всему миру. Он выразил уверенность, что совместными усилиями можно найти мирное решение самых сложных мировых проблем, добавив, что проводимая встреча является хорошим подспорьем для этого.