Известный производитель пельменей кинул москвичку на мясо, подсунув «пустышки»

Жительница Москвы столкнулась с неожиданным «сюрпризом» — в купленных пельменях марки «Цезарь» практически отсутствовала мясная начинка. Вместо обещанного фарша из телятины женщина обнаружила лишь пустое тесто.

Пельмени с исчезнувшим мясом попались москвичке. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Как рассказала пострадавшая SHOT ПРОВЕРКЕ, при покупке замороженного продукта невозможно было разглядеть отсутствие начинки. Лишь разморозив упаковку, она с разочарованием поняла, что стала жертвой производственного брака или откровенного обмана со стороны производителя.