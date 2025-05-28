Известный производитель пельменей кинул москвичку на мясо, подсунув «пустышки»
SHOT ПРОВЕРКА: Пельмени без начинки попались москвичке в упаковке «Цезаря»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Bralnina
Жительница Москвы столкнулась с неожиданным «сюрпризом» — в купленных пельменях марки «Цезарь» практически отсутствовала мясная начинка. Вместо обещанного фарша из телятины женщина обнаружила лишь пустое тесто.
Пельмени с исчезнувшим мясом попались москвичке. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
Как рассказала пострадавшая SHOT ПРОВЕРКЕ, при покупке замороженного продукта невозможно было разглядеть отсутствие начинки. Лишь разморозив упаковку, она с разочарованием поняла, что стала жертвой производственного брака или откровенного обмана со стороны производителя.
Ранее Life.ru сообщал, что проверка мясной продукции саратовских производителей выявила опасные нарушения: в сосисках и варёной колбасе ООО «Саратовский МПК «Ресурс» был обнаружен запрещённый антибиотик монензин, а в пяти видах изделий ООО «Саратов-холод плюс» нашли следы антибактериальных препаратов. Кроме того, в хинкалях последнего производителя выявили сальмонеллу, а в двух видах пельменей — опасные листерии.