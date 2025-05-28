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28 мая, 10:00

Песков: У России есть свои национальные интересы, которые для нас превыше всего

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Goga Shutter

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Goga Shutter

Россия не намерена поступаться своими национальными интересами, которые для президента Владимира Путина являются приоритетом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя критические высказывания президента США Дональда Трампа в адрес России и её лидера.

По его словам, Москва ценит стремление Трампа к посредничеству, однако подчеркнул, что впереди предстоит серьезный и сложный диалог.

«Есть множество важных аспектов, которыми невозможно поступиться. Ни одна из сторон не станет жертвовать своими приоритетами. У России, как и у США, есть собственные интересы, и для нашего президента они стоят на первом месте», — отметил Песков.

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Ранее Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что Владимир Путин «играет с огнём». Трамп добавил, что с Россией произошло бы «много плохих вещей», если бы не его поддержка.

Марина Фещенко
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