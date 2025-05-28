«Сезонный вирус»: В АТОР объяснили, как передаётся лихорадка чикунгунья
Вице-президент АТОР Мурадян: Лихорадка чикунгунья передаётся через укусы комаров
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Основными распространителями лихорадки чикунгунья признаны комары. Об этом сообщил вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян, комментируя информацию о вспышке заболевания на Шри-Ланке. По его словам, граждане России не отправляли обращений в связи с распространением данной лихорадки на острове.
Мурадян объяснил, что указанное заболевание является сезонным для островов Индийского океана. Лихорадка чикунгунья распространяется в тех зонах курортных стран, которые мало посещаются туристами.
«Данное заболевание не относится к разряду летальных и не передаётся воздушно-капельным путём. С учётом того, что на Шри-Ланке и на островах Индийского океана лето не является высоким сезоном, мы не видим риска угрозы туристическим потокам в этих направлениях в связи с этим заболеванием», — подчеркнул эксперт в беседе с «Москвой 24».
Напомним, что ранее на Шри-Ланке была зафиксирована самая масштабная эпидемия лихорадки чикунгунья за последние 20 лет. Распространителями болезни являются комары, переносящие жёлтую лихорадку, пик активности которых приходится на дневное время. Инкубационный период составляет от двух до 12 дней, после чего у заражённого резко поднимается температура, появляются интенсивные боли в суставах и кожная сыпь.