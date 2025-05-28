«Сезонный вирус»: В АТОР объяснили, как передаётся лихорадка чикунгунья

Основными распространителями лихорадки чикунгунья признаны комары. Об этом сообщил вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян, комментируя информацию о вспышке заболевания на Шри-Ланке. По его словам, граждане России не отправляли обращений в связи с распространением данной лихорадки на острове.

Мурадян объяснил, что указанное заболевание является сезонным для островов Индийского океана. Лихорадка чикунгунья распространяется в тех зонах курортных стран, которые мало посещаются туристами.

«Данное заболевание не относится к разряду летальных и не передаётся воздушно-капельным путём. С учётом того, что на Шри-Ланке и на островах Индийского океана лето не является высоким сезоном, мы не видим риска угрозы туристическим потокам в этих направлениях в связи с этим заболеванием», — подчеркнул эксперт в беседе с «Москвой 24».