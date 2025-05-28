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28 мая, 10:25

Россиянин покосил траву и умер от смертельных ожогов

Житель Карелии покосил траву и получил смертельные ожоги из-за газонокосилки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / danymages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / danymages

Решение покосить траву обернулось трагедией для 55-летнего жителя деревни Бесовец в Карелии. Его доставили в петербургскую больницу с серьезными ожогами, которые он получил из-за возгорания газонокосилки во время садовых работ, пишет Mash на Мойке.

По данным журналистов, бензиновая косилка полыхнула, после чего пламя мгновенно охватило одежду Вячеслава Б. Мужчина получил ожоги головы, шеи и туловища. Пострадавшего срочно доставили вертолётом в Петербург. За его жизнь боролись врачи-реаниматологи, но спасти мужчину не удалось – площадь ожогов составляла более 50% его тела.

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Ранее в Москве 13-летняя девочка погибла после удара током в джакузи. По информации следователей, в ванне произошло короткое замыкание. В бессознательном состоянии девочку нашла её мать, откачать ребёнка не удалось.

Андрей Бражников
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