Россиянин покосил траву и умер от смертельных ожогов

Решение покосить траву обернулось трагедией для 55-летнего жителя деревни Бесовец в Карелии. Его доставили в петербургскую больницу с серьезными ожогами, которые он получил из-за возгорания газонокосилки во время садовых работ, пишет Mash на Мойке.

По данным журналистов, бензиновая косилка полыхнула, после чего пламя мгновенно охватило одежду Вячеслава Б. Мужчина получил ожоги головы, шеи и туловища. Пострадавшего срочно доставили вертолётом в Петербург. За его жизнь боролись врачи-реаниматологи, но спасти мужчину не удалось – площадь ожогов составляла более 50% его тела.