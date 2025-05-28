В Раде назвали Зеленского марионеткой и раскрыли цель его предложения о встрече с Путиным и Трампом
Депутат Рады Дмитрук: Зеленский играет на публику, предлагая встречу с Путиным
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Предложение Владимира Зеленского провести трёхсторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом является информационном вбросом, заявил депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук. Он отметил, что это предложение нацелено на внутреннюю аудиторию и западные СМИ. В реальности же никакой встречи быть не может.
«Это невозможно — ни по-человечески, ни понятийно, ни дипломатически. Зеленский — не лидер, а маньяк, марионетка и террорист. Он не субъект, а инструмент, которого использует разные внешние силы. А значит — переговоры с ним бессмысленны», — пишет Дмитрук в своём телеграм-канале.
По словам нардепа, Зеленский продвигает идею трёхсторонней встречи лишь для того, чтобы создать иллюзию своей значимости и отвлечь внимание от кризиса и потери контроля в стране.
«Владимир Путин — легитимный глава государства и один из ключевых мировых лидеров новой мировой полярности. Встречаться с Зеленским ему просто незачем», — заключил Дмитрук.
Напомним, ранее Владимир Зеленский выступил с инициативой провести трёхсторонние переговоры с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. В то же время идёт подготовка ко второму раунду российско-украинских переговоров. На них стороны планируют обсудить возможные варианты мирного урегулирования и представят свои позиции по будущему соглашению. Точная дата следующей встречи будет объявлена в ближайшие дни.