Предложение Владимира Зеленского провести трёхсторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом является информационном вбросом, заявил депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук. Он отметил, что это предложение нацелено на внутреннюю аудиторию и западные СМИ. В реальности же никакой встречи быть не может.

«Это невозможно — ни по-человечески, ни понятийно, ни дипломатически. Зеленский — не лидер, а маньяк, марионетка и террорист. Он не субъект, а инструмент, которого использует разные внешние силы. А значит — переговоры с ним бессмысленны», — пишет Дмитрук в своём телеграм-канале.

По словам нардепа, Зеленский продвигает идею трёхсторонней встречи лишь для того, чтобы создать иллюзию своей значимости и отвлечь внимание от кризиса и потери контроля в стране.

«Владимир Путин — легитимный глава государства и один из ключевых мировых лидеров новой мировой полярности. Встречаться с Зеленским ему просто незачем», — заключил Дмитрук.