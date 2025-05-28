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28 мая, 12:07

В Петербурге легкомоторный самолёт экстренно сел на пляже из-за отказа двигателя

Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

В Петербурге легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на пляж. Об этом сообщили в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры, где начали проверку.

Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на пляже в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

По данным ведомства, борт «Дельфин-3» приземлился в районе острова Котлин в Кронштадте рядом с аэродромом Бычье Поле. На борту находились два члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Как сообщили в СК, предварительная причина ЧП — отказ двигателя.

Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на пляже рядом с аэродромом Бычье поле в Санкт-Петербурге. На борту находились два члена экипажа, и никто не пострадал. Предварительно причиной инцидента стал отказ двигателя.

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Ранее Life.ru писал, что самолёт, вылетевший из Екатеринбурга в Сочи, подал сигнал тревоги и запросил экстренную посадку. Сообщалось, что одной из пассажирок стало плохо, спасти её не удалось.

Анастасия Никонорова
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