В Петербурге легкомоторный самолёт экстренно сел на пляже из-за отказа двигателя
Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура
В Петербурге легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на пляж. Об этом сообщили в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры, где начали проверку.
Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на пляже в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура
По данным ведомства, борт «Дельфин-3» приземлился в районе острова Котлин в Кронштадте рядом с аэродромом Бычье Поле. На борту находились два члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Как сообщили в СК, предварительная причина ЧП — отказ двигателя.
Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на пляже рядом с аэродромом Бычье поле в Санкт-Петербурге. На борту находились два члена экипажа, и никто не пострадал. Предварительно причиной инцидента стал отказ двигателя.
Ранее Life.ru писал, что самолёт, вылетевший из Екатеринбурга в Сочи, подал сигнал тревоги и запросил экстренную посадку. Сообщалось, что одной из пассажирок стало плохо, спасти её не удалось.