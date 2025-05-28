Работаем три дня: Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

Граждане РФ будут отдыхать с 12 по 15 июня из-за большого праздника Дня России. Об этом напомнил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

«С 12 по 15 июня страна будет отмечать большой праздник — День России, и благодаря постановлению правительства отдых продлится дольше стандартного срока — россиян ждут четырёхдневные выходные», — подчеркнул парламентарий в беседе с RT.

Говырин дополнил, что дополнительный выходной 13 июня был перенесён с 8 марта. Это позволило сформировать непрерывный период отдыха в середине месяца, пояснил депутат. По его словам, россияне будут работать всего три дня — с 9 до 11 июня. Причём среда, 11 июня, будет сокращённой на один час.

Говырин отметил, что всего в июне предусмотрено 19 рабочих дней. По его словам, указанные даты отдыха прописаны в официальном производственном календаре на текущий год.