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Регион
28 мая, 11:26

Работаем три дня: Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

Депутат Говырин: Россиян ждут четырёхдневные выходные с 12 по 15 июня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Граждане РФ будут отдыхать с 12 по 15 июня из-за большого праздника Дня России. Об этом напомнил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

«С 12 по 15 июня страна будет отмечать большой праздник — День России, и благодаря постановлению правительства отдых продлится дольше стандартного срока — россиян ждут четырёхдневные выходные», — подчеркнул парламентарий в беседе с RT.

Говырин дополнил, что дополнительный выходной 13 июня был перенесён с 8 марта. Это позволило сформировать непрерывный период отдыха в середине месяца, пояснил депутат. По его словам, россияне будут работать всего три дня — с 9 до 11 июня. Причём среда, 11 июня, будет сокращённой на один час.

Говырин отметил, что всего в июне предусмотрено 19 рабочих дней. По его словам, указанные даты отдыха прописаны в официальном производственном календаре на текущий год.

В июне отпускные выплатят иначе. Как отдохнуть и не потерять в деньгах
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А ранее Алексей Говырин предупредил, что выплаты придут пенсионерам уже к 10 или 11 июня из-за выходных ко Дню России. По словам депутата, речь идёт о россиянах, чьи пенсионные выплаты по линии обязательного страхования обычно приходятся на период с 12 по 15 число месяца.

Дарья Нарыкова
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