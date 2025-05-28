Зеленский исключил переговоры в Белоруссии из-за «летевших оттуда ракет»

Зеленский исключил Белоруссию из списка возможных мест для переговоров с Россией, обвинив страну в причастности к военным действиям. В качестве альтернативы он предложил турецкую, швейцарскую или ватиканскую площадки для продолжения переговорного процесса.

«Русские передали сигнал [о продолжении переговоров] на территории Белоруссии. Оттуда летели ракеты, заходили войска. Это просто невозможно в отношении Белоруссии», — приводит его слова РБК-Украина.