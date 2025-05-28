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Переговоры по Украине
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Регион
28 мая, 11:44

Зеленский исключил переговоры в Белоруссии из-за «летевших оттуда ракет»

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Review News

Зеленский исключил Белоруссию из списка возможных мест для переговоров с Россией, обвинив страну в причастности к военным действиям. В качестве альтернативы он предложил турецкую, швейцарскую или ватиканскую площадки для продолжения переговорного процесса.

«Русские передали сигнал [о продолжении переговоров] на территории Белоруссии. Оттуда летели ракеты, заходили войска. Это просто невозможно в отношении Белоруссии», — приводит его слова РБК-Украина.

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Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подверг резкой критике активное обсуждение в западных СМИ перспективы российско-украинских переговоров на территории Ватикана или Швейцарии. В своём заявлении представитель российского руководства охарактеризовал подобные публикации как целенаправленную попытку искусственно продвинуть западные переговорные площадки.

Александра Мышляева
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