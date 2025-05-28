Песков: Западные СМИ искусственно продвигают свои площадки для переговоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии газете «Известия» раскритиковал участившиеся сообщения западных СМИ о возможных переговорах между Россией и Украиной в Ватикане или Швейцарии. Он расценил эту информационную кампанию как попытку навязать западные площадки для диалога.