Песков: Западные СМИ искусственно продвигают свои площадки для переговоров
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии газете «Известия» раскритиковал участившиеся сообщения западных СМИ о возможных переговорах между Россией и Украиной в Ватикане или Швейцарии. Он расценил эту информационную кампанию как попытку навязать западные площадки для диалога.
«Связаны c желанием навязать западные площадки», — отметил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что «пока нет понимания по поводу продолжения переговорного процесса и места его проведения». По словам представителя Кремля, сперва необходимо подготовиться к следующему раунду, поэтому говорить о деталях преждевременно. До этого сообщалось, что Европа и Украина провели дискуссию относительно потенциального диалога с Россией, который мог бы состояться в Женеве.