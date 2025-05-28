Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) нарезают круги в посадках во время наступления, чтобы по ним не попала артиллерия ВС РФ. Об этом сообщил командир танкового батальона с позывным Алтай.

«Мы понимаем, что колонны по 30—40 машин с разных направлений. Надо действовать, надо стрелять, надо убивать. Мы каруселью работали: две машины в заезде — поменялись, две в заезде — поменялись», — пояснил военнослужащий в беседе с RT.

Алтай добавил, что бойцы ВСУ используют «натовскую» стратегию. Военные начинают наматывать круги по полю, чтобы артиллерия ВС РФ не попала по ним. Однако это не мешает солдатам ВС России разбивать технику противника. По словам собеседника телеканала, танкисты справляются с поставленной задачей и ликвидируют врага.

У Алтая уже около двух тысяч боевых выездов. Его первый бой состоялся на Авдеевском направлении — под Каменкой. За военные достижения боец получил орден Мужества.