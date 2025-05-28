Конор Макгрегор хочет купить OnlyFans за 8 млрд долларов

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор ведёт переговоры о покупке платформы OnlyFans. По информации британского издания Sun, стоимость сделки может превысить 8 миллиардов долларов.

«Я веду серьёзные переговоры о его покупке», — отметил Макгрегор в соцсетях.

По данным аналитиков, платформа продемонстрировала значительный финансовый рост в последние годы — её годовая выручка в 2023 году достигла 4,8 млрд фунтов (6 млрд долларов). Такой скачок доходов эксперты связывают с повышенным спросом на уникальный контент в период пандемийных ограничений. Что касается перспектив приобретения, то текущие активы ирландского спортсмена составляют около 147 млн фунтов (200 млн долларов), что делает необходимым привлечение дополнительных инвесторов для реализации этой масштабной сделки.