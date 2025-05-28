Слова Зеленского о присутствии ВСУ в Курской области сочли бахвальством
Депутат Колесник опроверг слова Зеленского о присутствии ВСУ в Курской области
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Вооружённые силы Украины предпринимают попытки проникновения на территорию Курской области, однако все они безуспешны. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в комментарии для «Ленты.ру», отвечая на недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского.
«Зеленский уже не в первый раз говорит об этом. Украинские военные действительно пытаются продвигаться к границе, но речь идёт о действиях небольших групп. Они лишь кружат в приграничной зоне, но говорить о пересечении границы — это, мягко говоря, недостоверно», — отметил Колесник.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что подразделения ВСУ якобы находятся на территории Курской области и останутся там до заключения перемирия. По его словам, на этом направлении украинская армия «имеет хорошие наработки». В то же время он пожаловался, что Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия на фронте. По словам главаря киевского режима, Армия России «не перестаёт наступать».