Слова Зеленского о присутствии ВСУ в Курской области сочли бахвальством

Вооружённые силы Украины предпринимают попытки проникновения на территорию Курской области, однако все они безуспешны. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в комментарии для «Ленты.ру», отвечая на недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского.

«Зеленский уже не в первый раз говорит об этом. Украинские военные действительно пытаются продвигаться к границе, но речь идёт о действиях небольших групп. Они лишь кружат в приграничной зоне, но говорить о пересечении границы — это, мягко говоря, недостоверно», — отметил Колесник.