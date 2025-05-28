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28 мая, 12:12

Пропавшего в апреле 18-летнего волейболиста из Кемерово нашли мёртвым

Умер 18-летний волейболист российского клуба «Кузбасс-2» Сергей Павлов

Сергей Павлов. Обложка © БК «Кузбасс-2»

Сергей Павлов. Обложка © БК «Кузбасс-2»

Пропавшего более трёх недель назад волейболиста российского клуба «Кузбасс-2» Сергея Павлова нашли мёртвым. Ему было всего 18 лет. Печальное известие появилось в Telegram-канале команды.

«Приносим искренние соболезнования родным и близким. Прощание с Сергеем состоится 30 мая в 13:30 в Знаменском соборе г. Кемерово», – сообщили товарищи парня по команде.

Местонахождение 18-летнего кемеровского волейболиста было неизвестно с 28 апреля. Поиски Сергея к результатам не привели. Причины его гибели пока не сообщаются.

Ранее Life.ru писал, что в возрасте 23 лет трагически погиб экс-игрок «Динамо» и обладатель Кубка Харламова Олег Гофман. Он начал карьеру в «Динамо», где прошёл через молодёжную систему и провёл 166 матчей.

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Андрей Бражников
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