Раскрыта главная подлость США насчёт ударов ракетами вглубь Росси
Mirror: США сняли ограничения на удары ракетами вглубь России ещё при Байдене
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США сняли ограничения на удары по российской территории ещё при бывшем президенте Джо Байдене, поэтому любое аналогичное решение нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа будет носить скорее символический характер. Об этом сообщает газета Mirror со ссылкой на источники в Киеве.
По данным газеты, такое решение Вашингтон принял в ноябре 2024 года, однако его не афишировали, чтобы не усугубить напряжённость в отношениях с Москвой.
«Украина получила официальное разрешение наносить удары по военным объектам на территории России ещё ранее, при этом американская сторона подчёркивала необходимость взвешенного подхода. Фактически Трампу просто нечего снимать — ограничения уже были отменены при Байдене», — отмечает издание.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление о снятии ограничений на дальность применения западного оружия Украиной, сообщив, что такое решение якобы приняли ФРГ, Франция, Великобритания и США. Однако его слова были опровергнуты главой фракции СДПГ Ларсом Клингбайлем. Несмотря на это, Мерц настаивает на своей позиции, утверждая, что ограничения на использование дальнобойного оружия были отменены ещё несколько месяцев назад.