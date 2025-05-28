Снятие Германией и Францией ограничений на применение вооружений украинской армией может оказаться малоэффективным из-за сокращающихся запасов дальнобойных ракет у ВСУ. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на главу комитета Верховной рады по иностранным делам Александра Мережко.

«Поддержка от сторонников Киева в отношении пуска поставленных НАТО ракет большой дальности вглубь России мало что значит, если запас подобного оружия у Украины уменьшается», — говорится в публикации.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее сделал заявление о снятии ограничений на дальность применения западного оружия Украиной, сообщив, что такое решение приняли ФРГ, Франция, Великобритания и США. Однако его слова были опровергнуты главой фракции СДПГ Ларсом Клингбайлем. Несмотря на это, Мерц настаивает на своей позиции, утверждая, что ограничения на использование дальнобойного оружия были отменены еще несколько месяцев назад. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на эти противоречивые заявления, отметив отсутствие ясности в позиции Берлина. В Кремле же заявили, что Мерц «изрядно крутится».