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28 мая, 12:42

Шесть человек задержаны за мошенничество в автосалонах на юге Москвы

Ирина Волк: МВД задержало шесть работников автосалонов Москвы за мошенничество

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве задержали шестерых участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве под прикрытием предпринимательской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

По данным следствия, злоумышленники представлялись сотрудниками трёх автосалонов на юге столицы, где продавались как новые, так и подержанные автомобили, включая модели премиум-класса. Объявления размещались на подставном сайте и популярных онлайн-площадках.

«Менеджеры автосалонов оказывали на клиентов психологическое давление, намеренно затягивали процесс сделки и предлагали оформить кредит на невыгодных условиях. В договорах стоимость автомобилей искусственно завышалась за счёт навязанных дополнительных услуг, а нередко машины оказывались технически неисправны», — отметила Волк.

Среди задержанных — как руководители, так и сотрудники автоцентров. Все они арестованы. В рамках расследования проведено более 20 обысков, изъято свыше 180 миллионов рублей, бухгалтерские документы, техника и средства связи. Возбуждены 19 уголовных дел по статье о мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), дела объединены в одно производство.

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Ранее Life.ru рассказал, что в России в ближайшее время появится жизненная ситуация «Борьба с мошенничеством», которую запустят на платформе «Госуслуги». Новая функция объединит все сервисы по борьбе со злоумышленниками. Отечественный сервис сможет устанавливать самозапреты, поможет изучить различные справочные материалы и покажет гражданам обучающие курсы.

Марина Фещенко
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