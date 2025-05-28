Шесть человек задержаны за мошенничество в автосалонах на юге Москвы

В Москве задержали шестерых участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве под прикрытием предпринимательской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

По данным следствия, злоумышленники представлялись сотрудниками трёх автосалонов на юге столицы, где продавались как новые, так и подержанные автомобили, включая модели премиум-класса. Объявления размещались на подставном сайте и популярных онлайн-площадках.

«Менеджеры автосалонов оказывали на клиентов психологическое давление, намеренно затягивали процесс сделки и предлагали оформить кредит на невыгодных условиях. В договорах стоимость автомобилей искусственно завышалась за счёт навязанных дополнительных услуг, а нередко машины оказывались технически неисправны», — отметила Волк.

Среди задержанных — как руководители, так и сотрудники автоцентров. Все они арестованы. В рамках расследования проведено более 20 обысков, изъято свыше 180 миллионов рублей, бухгалтерские документы, техника и средства связи. Возбуждены 19 уголовных дел по статье о мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), дела объединены в одно производство.