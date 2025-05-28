Путин 29 мая проведёт встречу с женщинами, удостоенными звания «Мать-героиня»

Президент России Владимир Путин 29 мая, в преддверии Международного дня защиты детей, проведёт встречу с матерями, удостоенными почётного звания «Мать-героиня», и семьями, награждёнными орденом «Родительская слава». Беседа пройдёт по видеосвязи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В мероприятии примут участие девять семей из Свердловской области, Республики Крым, Рязанской области, Калининградской области, Республики Ингушетия, Пензенской области, Кемеровской области – Кузбасса, Еврейской автономной области и Запорожской области», — говорится в сообщении.

Орден «Родительская слава» вручается родителям (усыновителям), воспитавшим семерых и более детей, обеспечивающим достойный уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Звание «Мать-героиня» присваивается матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей, вместе с ним вручается орден «Мать-героиня». Орден «Родительская слава» был учреждён в 2008 году указом Президента, а звание и орден «Мать-героиня» — в 2022 году.