«Звучит как бред»: Россиянам раскрыли, приживутся ли в самолётах «стоячие» места

В самолётах хотят создать места для стоячих пассажиров. Благодаря этому, по словам разработчиков, увеличится вместимость воздушного судна. Эксперт в области авиации, пилот Роман Гусаров рассказал о рентабельности подобных мест.

«Эта инициатива звучит как бред. С точки зрения стандартов безопасности такого просто не должно быть. В России, согласно федеральным авиационным правилам, все самолёты должны иметь «кресло или спальное место для каждого лица старше двух лет», — подчеркнул эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Гусаров отметил, что сидячие места сертифицированы на «запредельные» перегрузки. Кроме того, они оснащены ремнями безопасности. По его словам, это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров в случае экстренной ситуации. Если человек будет стоять во время жёсткой посадки, то рискует получить травму позвоночника, дополнил пилот. Также пассажиры могут сломать руки и ноги.

Юрист частной практики Сергей Александров добавил, что в России такие места точно не появятся. По его словам, для отечественных воздушных судов установлены правила на законодательном уровне — там всё прописано до мельчайших подробностей. По словам специалиста, кресла, размеры запчастей влияют на безопасность пассажиров, как и размер ручной клади.