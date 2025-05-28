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28 мая, 13:23

«Звучит как бред»: Россиянам раскрыли, приживутся ли в самолётах «стоячие» места

Пилот Гусаров счёл бредом идею о введении мест для стоячих пассажиров в самолёте

Новые стоячие места в самолётах. Обложка © aviointeriors

Новые стоячие места в самолётах. Обложка © aviointeriors

В самолётах хотят создать места для стоячих пассажиров. Благодаря этому, по словам разработчиков, увеличится вместимость воздушного судна. Эксперт в области авиации, пилот Роман Гусаров рассказал о рентабельности подобных мест.

«Эта инициатива звучит как бред. С точки зрения стандартов безопасности такого просто не должно быть. В России, согласно федеральным авиационным правилам, все самолёты должны иметь «кресло или спальное место для каждого лица старше двух лет», — подчеркнул эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Гусаров отметил, что сидячие места сертифицированы на «запредельные» перегрузки. Кроме того, они оснащены ремнями безопасности. По его словам, это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров в случае экстренной ситуации. Если человек будет стоять во время жёсткой посадки, то рискует получить травму позвоночника, дополнил пилот. Также пассажиры могут сломать руки и ноги.

Юрист частной практики Сергей Александров добавил, что в России такие места точно не появятся. По его словам, для отечественных воздушных судов установлены правила на законодательном уровне — там всё прописано до мельчайших подробностей. По словам специалиста, кресла, размеры запчастей влияют на безопасность пассажиров, как и размер ручной клади.

В России не станут вводить штрафы для пассажиров, которые встают с места до полной посадки
В России не станут вводить штрафы для пассажиров, которые встают с места до полной посадки

Напомним, ранее стало известно, что места для стоячих пассажиров в самолётах могут появиться уже в 2026 году. Разработчик Aviointeriors выразил уверенность, что благодаря таким местам вместимость воздушного лайнера вырастет на 20%.

Дарья Нарыкова
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