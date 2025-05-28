Саратовские школьники после церемонии «передачи туалета» получили наказание

В Саратове после скандального инцидента в школе №43 имени Маргелова завели административные дела в отношении руководства учебного заведения. Поводом стало распространившееся в Интернете видео, где ученики в шуточной форме устроили так называемую «церемонию передачи» туалета младшим классам.

Для разбора ситуации в школу прибыла комиссия в составе представителей прокуратуры, областной думы и городской администрации. Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры области Максим Калигин совместно с депутатом Александром Янкловичем и заместителем главы администрации Саратова по социальной сфере Александром Блатманом провели профилактическую беседу с учащимися, участвовавшими в инциденте.

В прокуратуре отметили необходимость усиления воспитательной работы в учебном заведении. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

«По результатам проверки в дополнение к ранее принятым мерам прокуратура в отношении руководства учреждения образования возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и прав и свобод обучающихся образовательных организаций), ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений)», — сказано в публикации ведомства.

Один из роликов с «церемонией» завирусился в Сети около недели назад. На нём выпускники «передают» туалет ученикам 9-го и 10-го классов. В том числе играет «гимн туалета» («Сигма бой») и другие популярные композиции, а также раздаются «наградные грамоты». Также в Сети публиковались видео с воровскими шутками.