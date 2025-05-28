В Кремле начались переговоры Путина с председателем президентского совета Йемена

Президент России Владимир Путин начал в Кремле переговоры с председателем Президентского руководящего совета Йемена Рашадом аль-Алими, прибывшим с официальным визитом в Москву. В ходе встречи стороны обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

«Позвольте Вас поприветствовать в Москве. Мы очень рады Вашему визиту. Благодарим Вас за то, что нашли время приехать в Москву. Прежде чем начнём нашу беседу, хотел бы ещё раз, уже лично поздравить Вас с национальным праздником, с 35-летием Йеменского единства. Он был совсем недавно, по-моему, 22 мая. Направлял Вам поздравительную телеграмму. Сейчас есть возможность поздравить Вас лично на встрече в Москве», — сказал в начале встречи российский лидер.