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Регион
28 мая, 15:25

Лавров заявил, что Германия прямо втягивается в войну

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия намерена проверить информацию о возможной отмене Германией ограничений на дальность действия ракет для Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Если я правильно понял, канцлер [Фридрих] Мерц на пресс-конференции уточнил, что речь изначально шла о финансировании производства ракет на территории Украины — любой дальности. Поставки немецких ракет, по его словам, не предполагаются. Эту информацию ещё предстоит проверить. Но в любом случае это шаг к эскалации, прямое участие в войне. Германия втягивается в конфликт», — отметил Лавров.

Мерц публично ответил на вопрос о поставках дальнобойных ракет Taurus Киеву
Мерц публично ответил на вопрос о поставках дальнобойных ракет Taurus Киеву

Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия совместно с Францией, Великобританией и США отменила ограничения на дальность применения передаваемого Украине вооружения. Однако вскоре эти слова опроверг глава фракции СДПГ Ларс Клингбайль. Несмотря на опровержение, Мерц вновь подтвердил свою позицию, утверждая, что ограничения на использование дальнобойных систем были якобы сняты ещё несколько месяцев назад.

Марина Фещенко
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