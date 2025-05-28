Лавров заявил, что Германия прямо втягивается в войну

Россия намерена проверить информацию о возможной отмене Германией ограничений на дальность действия ракет для Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Если я правильно понял, канцлер [Фридрих] Мерц на пресс-конференции уточнил, что речь изначально шла о финансировании производства ракет на территории Украины — любой дальности. Поставки немецких ракет, по его словам, не предполагаются. Эту информацию ещё предстоит проверить. Но в любом случае это шаг к эскалации, прямое участие в войне. Германия втягивается в конфликт», — отметил Лавров.