В Подмосковье высказались о судьбе «Химок», которые не получили лицензию для участия в РПЛ

Власти Московской области сделали всё возможное, чтобы помочь футбольному клубу «Химки», однако РФС не выдал ему лицензию на участие в следующем сезоне РПЛ. Об этом заявил Член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту, депутат Роман Терюшков в разговоре с «Постньюс».

Он отметил, что Подмосковье безвозмездно предоставляло «Химкам» спортивные сооружения, а также компенсировало CaPex — капитальные затраты компании на приобретение, модернизацию или улучшение долгосрочных активов. Будущее футбольного клуба находится в руках его владельцев, подчеркнул Терюшков.

«По сути, профессиональный спорт — это бизнес. Ответственность за решения и их последствия несёт учредитель», — сказал депутат, отметив, что власти никак не могут повлиять на решение Российского футбольного союза.