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Регион
28 мая, 14:23

В Подмосковье высказались о судьбе «Химок», которые не получили лицензию для участия в РПЛ

Депутат Терюшков: Владельцы ФК «Химки» примут решение о судьбе клуба

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Власти Московской области сделали всё возможное, чтобы помочь футбольному клубу «Химки», однако РФС не выдал ему лицензию на участие в следующем сезоне РПЛ. Об этом заявил Член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту, депутат Роман Терюшков в разговоре с «Постньюс».

Он отметил, что Подмосковье безвозмездно предоставляло «Химкам» спортивные сооружения, а также компенсировало CaPex — капитальные затраты компании на приобретение, модернизацию или улучшение долгосрочных активов. Будущее футбольного клуба находится в руках его владельцев, подчеркнул Терюшков.

«По сути, профессиональный спорт — это бизнес. Ответственность за решения и их последствия несёт учредитель», — сказал депутат, отметив, что власти никак не могут повлиять на решение Российского футбольного союза.

Тренер «Химок» может вскоре покинуть клуб
Тренер «Химок» может вскоре покинуть клуб

Напомним, «Химки» не получили лицензию и не сыграют в следующем сезоне РПЛ. Сегодня Апелляционный комитет РФС оставил в силе предыдущее решение. Место «Химок» в элите российского футбола займёт другой клуб. Тем временем инсайдеры уже сообщают, что подмосковный коллектив прекратит своё существование.

Никита Никонов
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