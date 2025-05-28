Россиянам объяснили, как уберечь комнатные растения в жару

Летом жара опасна не только для людей, животных, но и для растений. В этот период им нужно больше влаги, чем в другие сезоны, рассказал агроном, биолог Михаил Воробьёв. По его словам, увядание является основным признаком плохого самочувствия у растений.

«Если земля сухая, обязательно нужно полить, если земля влажная, то опрыскать листья. Если вы высаживаете растения в открытый грунт, то нужно прикрыть ажурной тенью, например другими листьями или веточками. Тогда растение адаптируется в открытом грунте и нормально укоренится, пойдёт в рост даже при такой жаркой погоде», — подчеркнул специалист в беседе с «Радио 1».

Агроном призвал пальцем проверять влажность почвы, так как комнатным растениям во время жары требуется больше воды и свежести, чем обычно. Кроме того, листья могут получить ожоги, если касаются оконного стекла. Они перестают испарять влагу и нагреваются больше, чем обычно. Биолог призвал убирать все комнатные растения вглубь квартиры во время жаркой погоды.