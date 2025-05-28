Участника СВО и поэта сборника RT «ПоэZия русской зимы» наградили медалью РПЦ
Патриарх Кирилл вручил медаль князя Донского участнику СВО Дмитрию Филиппову
Дмитрий Филиппов и патриарх Кирилл. Обложка © foto.patriarchia.ru / Сергей Власов
Участнику спецоперации (СВО), автору романа «Собиратели тишины» и поэту сборника RT «ПоэZия русской зимы» Дмитрию Филиппову вручили медаль благоверного князя Димитрия Донского за труды «по духовному осмыслению и отражению подвига Русского воинства в литературе». Торжественная церемония награждения проходила в рамках XIV Патриаршей литературной премии.
Мероприятие состоялось в Зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил церемонию избрания и награждения лауреатов.
«Получить награду из рук Патриарха — высочайшая честь для любого православного человека. И такая же высочайшая ответственность. Служу России!» — приводит RT слова участника СВО.
А ранее Life.ru писал, что патриарх Кирилл посмертно наградил погибшего в зоне СВО иерея Антония Савченко. Священнослужитель на протяжении многих лет окормлял российских военнослужащих.