Участника СВО и поэта сборника RT «ПоэZия русской зимы» наградили медалью РПЦ

Участнику спецоперации (СВО), автору романа «Собиратели тишины» и поэту сборника RT «ПоэZия русской зимы» Дмитрию Филиппову вручили медаль благоверного князя Димитрия Донского за труды «по духовному осмыслению и отражению подвига Русского воинства в литературе». Торжественная церемония награждения проходила в рамках XIV Патриаршей литературной премии.

Мероприятие состоялось в Зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил церемонию избрания и награждения лауреатов.

«Получить награду из рук Патриарха — высочайшая честь для любого православного человека. И такая же высочайшая ответственность. Служу России!» — приводит RT слова участника СВО.