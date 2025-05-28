Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 15:04

Участника СВО и поэта сборника RT «ПоэZия русской зимы» наградили медалью РПЦ

Патриарх Кирилл вручил медаль князя Донского участнику СВО Дмитрию Филиппову

Дмитрий Филиппов и патриарх Кирилл. Обложка © foto.patriarchia.ru / Сергей Власов

Дмитрий Филиппов и патриарх Кирилл. Обложка © foto.patriarchia.ru / Сергей Власов

Участнику спецоперации (СВО), автору романа «Собиратели тишины» и поэту сборника RT «ПоэZия русской зимы» Дмитрию Филиппову вручили медаль благоверного князя Димитрия Донского за труды «по духовному осмыслению и отражению подвига Русского воинства в литературе». Торжественная церемония награждения проходила в рамках XIV Патриаршей литературной премии.

Мероприятие состоялось в Зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил церемонию избрания и награждения лауреатов.

«Получить награду из рук Патриарха — высочайшая честь для любого православного человека. И такая же высочайшая ответственность. Служу России!» — приводит RT слова участника СВО.

Курганский боец ВС РФ Лапа награждён медалью Суворова по указу Путина
Курганский боец ВС РФ Лапа награждён медалью Суворова по указу Путина

А ранее Life.ru писал, что патриарх Кирилл посмертно наградил погибшего в зоне СВО иерея Антония Савченко. Священнослужитель на протяжении многих лет окормлял российских военнослужащих.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Патриарх Кирилл
  • Специальная военная операция (СВО)
  • РПЦ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar