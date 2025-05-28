Журналист из США Тофуриус Крейн признался, что попадание под обстрел Вооружённых сил Украины (ВСУ) изменили его представления о спецоперации (СВО). Кроме того, на представителя СМИ повлияли удары украинских бойцов по мирным жителям Донбасса.

Крейн рассказала, что в 2023 году приехал в Россию, чтобы показать гражданам США, что в реальности происходит в Донбассе. В Москве журналист связался с местными СМИ и поехал с военкорами в новые регионы.

«Когда же я оказался в Донбассе, я своими собственными глазами увидел снаряды, летавшие повсюду над нами. Это было что-то вроде пробуждения для меня. Я спросил себя в тот момент: зачем мне возвращаться в страну, которая поставляет Украине оружие для ударов по мирному населению. Потому что там не было ни военной техники, ни военных. Там были только мы, сидящие в кафе», – пояснил журналист в беседе с «Абзацем».

По его словам, украинские военные целенаправленно били по журналистам и другим мирным жителям. В результате обстрела ВСУ американец повредил ногу. Кроме того, представитель СМИ осознал, что хочет остаться в РФ и не понимает, как ему жить в случае возвращения в США.

«Я почувствовал тогда, будто если я останусь в России, то это спасёт меня в каком-то смысле. Своего рода перерождение. Моя жизнь в Америке была стагнацией», – добавил Крейн.

По его словам, на протяжении почти двух лет мужчина ездил по российским регионам и знакомился с местными. Крейн признался, что каждый день, проведённый в России, приносит ему что-то новое.