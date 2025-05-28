«Орешник» появится в Белоруссии в этом году, места для его размещения определены

Работа в отношении передачи ракетных комплексов «Орешник» Белоруссии ведётся, а тем, кто называет её блефом, остаётся лишь тешить себя надеждами. Об этом в ходе общения с прессой на полях международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сказал госсекретарь белорусского Александр Вольфович. По его словам, «Орешник» появится в Белоруссии уже в этом году.

«Работа по этому направлению [постановке на вооружение РК «Орешник»] идёт. Заявления ряда должностных лиц — Украины и других руководителей — что это блеф, что ничего этого нет, пусть тешат себя надеждой», — сообщил он.

К концу текущего года в Беларуси планируется развёртывание ракетного комплекса «Орешник», для которого уже выбраны подходящие локации. Он отметил, что решение о размещении комплекса, принятое лидерами Беларуси и России, находится на стадии практической реализации, а также подчеркнул, что подготовка ведётся в соответствии с планом, и выразил уверенность в том, что наличие и готовность «Орешника» обеспечат безопасность обеих стран.

«Пусть думают (за рубежом. — Прим. Life.ru), что его [в Белоруссии] не будет. Но мы знаем, что оно у нас есть, где оно есть и как оно действует. Поэтому главное, чтобы мы были уверены и спокойны за безопасность своих народов — России и Беларуси», — добавил Вольфович.