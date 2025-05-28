Номер певицы МакSим и её дочки отменили в Кремле после трагедии в Магнитогорске
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maksimartist
Запланированное выступление певицы МакSим вместе с 10-летней дочерью на фестивале в Кремлёвском дворце 31 мая не состоится, сообщает Mash. Причиной отмены стало наличие в номере элементов воздушной гимнастикой — организаторы сочли его слишком рискованным после недавнего трагического случая в Магнитогорске, где гимнастка погибла при выполнении трюка.
Изначально певице предложили бесплатное участие в фестивале, посвящённом Дню защиты детей и 100-летию Владимира Шаинского. Позже возникла идея включить в программу номер её дочери Маши, которая должна была исполнить гимнастический этюд под песню «Ожившая кукла». Несмотря на плотный график (у МакSим на следующий день был концерт в Екатеринбурге), она согласилась — для девочки это была давняя мечта. Подготовка шла полным ходом: ежедневные репетиции с тренерами, закупка специального оборудования на 500 тысяч рублей.
Однако после инцидента в Магнитогорске организаторы ужесточили требования, запросив дополнительные разрешения и страховки. В итоге они настояли на отмене живого выступления, предложив заменить его видеозаписью. В знак протеста МакSим также отказалась от участия. По словам певицы, её дочь тяжело переживает отмену.
Организаторы подтвердили отсутствие МакSим на фестивале, пообещав взамен создать клип с записью номера Маши.
Напомним, в Магнитогорске трагически погибла 22-летняя гимнастка. Во время выступления на экстремальном аттракционе «Колесо смелости» случилась трагедия. Юная артистка, выполнявшая сложный акробатический трюк, получила смертельные травмы. Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, спасти её не удалось — жизнь девушки оборвалась по пути в больницу.