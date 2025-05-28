Номер певицы МакSим и её дочки отменили в Кремле после трагедии в Магнитогорске

Запланированное выступление певицы МакSим вместе с 10-летней дочерью на фестивале в Кремлёвском дворце 31 мая не состоится, сообщает Mash. Причиной отмены стало наличие в номере элементов воздушной гимнастикой — организаторы сочли его слишком рискованным после недавнего трагического случая в Магнитогорске, где гимнастка погибла при выполнении трюка.

Изначально певице предложили бесплатное участие в фестивале, посвящённом Дню защиты детей и 100-летию Владимира Шаинского. Позже возникла идея включить в программу номер её дочери Маши, которая должна была исполнить гимнастический этюд под песню «Ожившая кукла». Несмотря на плотный график (у МакSим на следующий день был концерт в Екатеринбурге), она согласилась — для девочки это была давняя мечта. Подготовка шла полным ходом: ежедневные репетиции с тренерами, закупка специального оборудования на 500 тысяч рублей.

Однако после инцидента в Магнитогорске организаторы ужесточили требования, запросив дополнительные разрешения и страховки. В итоге они настояли на отмене живого выступления, предложив заменить его видеозаписью. В знак протеста МакSим также отказалась от участия. По словам певицы, её дочь тяжело переживает отмену.

Организаторы подтвердили отсутствие МакSим на фестивале, пообещав взамен создать клип с записью номера Маши.