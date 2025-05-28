Москалькова: Среди возвращённых Киевом в Россию военных оказались 6 гражданских

Среди возвращённых Киевом в Россию в рамках обмена «1000 на 1000» военнослужащих оказались шесть мирных жителей Курской области. Их содержали в СИЗО по обвинению в оказании сопротивления ВСУ, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по итогу встречи с этими гражданскими лицами.

«Это не те мирные жители, которые были эвакуированы в Сумы, а те, которые оказали сопротивление входящим нацистским войскам и были размещены в СИЗО, тюрьмы и лагеря для пленных», — сказала Москалькова на встрече с шестью курянами, которые были возвращены в ходе обмена между РФ и Украиной.