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28 мая, 16:09

Москалькова: Среди возвращённых Киевом в Россию военных оказались 6 гражданских

Татьяна Москалькова. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Татьяна Москалькова. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Среди возвращённых Киевом в Россию в рамках обмена «1000 на 1000» военнослужащих оказались шесть мирных жителей Курской области. Их содержали в СИЗО по обвинению в оказании сопротивления ВСУ, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по итогу встречи с этими гражданскими лицами.

«Это не те мирные жители, которые были эвакуированы в Сумы, а те, которые оказали сопротивление входящим нацистским войскам и были размещены в СИЗО, тюрьмы и лагеря для пленных», — сказала Москалькова на встрече с шестью курянами, которые были возвращены в ходе обмена между РФ и Украиной.

Названа серьёзная проблема Украины, которую обнажил обмен пленными «1000 на 1000»
Названа серьёзная проблема Украины, которую обнажил обмен пленными «1000 на 1000»

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул показательное соотношение гражданских к военным, которых России передал Киев в ходе обмена. Дипломат отметил, что наличие в обменном фонде мирных граждан говорит само за себя.

Юрий Лысенко
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