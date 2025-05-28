Песков: Состав пленных во время обмена «1000 на 1000» говорит сам за себя
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на показательное соотношение 1000 к 1000 в ходе недавнего обмена пленными, подчеркнув, что украинская сторона передала России не только военнослужащих, но и гражданских лиц, что красноречиво свидетельствует о характере проведённой гуманитарной акции.
«Комментировать здесь нечего, цифры говорят сами за себя», — сказал Песков, отметив что президент РФ Владимир Путин о таком положении дел информирован.
Напомним, что процесс обмена военнопленными между РФ и Украиной проходил в несколько этапов. 23 мая Украина передала России 270 военных и 120 гражданских, включая жителей приграничных территорий, получив взамен аналогичное число украинских военнопленных и мирных жителей. 24 мая Москве вернули ещё 307 российских военнослужащих, находившихся в украинском плену. Завершающий этап обмена состоялся 25 мая, когда стороны одновременно освободили по 303 пленных.