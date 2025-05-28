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28 мая, 10:16

Песков: Состав пленных во время обмена «1000 на 1000» говорит сам за себя

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на показательное соотношение 1000 к 1000 в ходе недавнего обмена пленными, подчеркнув, что украинская сторона передала России не только военнослужащих, но и гражданских лиц, что красноречиво свидетельствует о характере проведённой гуманитарной акции.

«Комментировать здесь нечего, цифры говорят сами за себя», — сказал Песков, отметив что президент РФ Владимир Путин о таком положении дел информирован.

Названа серьёзная проблема Украины, которую обнажил обмен пленными «1000 на 1000»
Названа серьёзная проблема Украины, которую обнажил обмен пленными «1000 на 1000»

Напомним, что процесс обмена военнопленными между РФ и Украиной проходил в несколько этапов. 23 мая Украина передала России 270 военных и 120 гражданских, включая жителей приграничных территорий, получив взамен аналогичное число украинских военнопленных и мирных жителей. 24 мая Москве вернули ещё 307 российских военнослужащих, находившихся в украинском плену. Завершающий этап обмена состоялся 25 мая, когда стороны одновременно освободили по 303 пленных.

Александр Юнашев
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