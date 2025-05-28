Песков: Состав пленных во время обмена «1000 на 1000» говорит сам за себя

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на показательное соотношение 1000 к 1000 в ходе недавнего обмена пленными, подчеркнув, что украинская сторона передала России не только военнослужащих, но и гражданских лиц, что красноречиво свидетельствует о характере проведённой гуманитарной акции.