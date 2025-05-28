Захарова недоумевает, зачем Украина передала свои условия для мирного соглашения американцам
Захарова: России неизвестно о передаче США «условий» Украины по урегулированию
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Golden Brown
Россия не располагает информацией о якобы имевшей место передаче Соединённым Штатам условий Украины по мирному соглашению. Москва и Киев договорились обменяться соответствующими документами напрямую и обсудить их на следующем раунде переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога.
«Нам неизвестно, что именно и кому передавала украинская сторона, — отметила Захарова. — Российская делегация руководствуется договорённостями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле: каждая из сторон — Россия и Украина — должна представить своё видение условий урегулирования и прекращения огня, после чего документы будут обменены напрямую.
Вовлечение США или других стран в этот процесс, по словам представительницы МИДа, не предусматривалось.
Ранее в Киеве заявили, что украинская сторона официально направила Соединённым Штатам предложение о введении режима полного и безусловного прекращения огня в зоне специальной военной операции. А вот помощник президента России Владимир Мединский лично позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил дату и место для обмена меморандумами — как стороны и договаривались в Стамбуле.