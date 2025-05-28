Захарова недоумевает, зачем Украина передала свои условия для мирного соглашения американцам

Россия не располагает информацией о якобы имевшей место передаче Соединённым Штатам условий Украины по мирному соглашению. Москва и Киев договорились обменяться соответствующими документами напрямую и обсудить их на следующем раунде переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога.

«Нам неизвестно, что именно и кому передавала украинская сторона, — отметила Захарова. — Российская делегация руководствуется договорённостями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле: каждая из сторон — Россия и Украина — должна представить своё видение условий урегулирования и прекращения огня, после чего документы будут обменены напрямую.