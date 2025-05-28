В подъезде дома в Екатеринбурге нашли мёртвую женщину без пальцев рук

В Чкаловском районе Екатеринбурга произошло трагическое происшествие — в подъезде дома на улице Грибоедова, 26А было обнаружено тело 38-летней женщины. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личность погибшей установлена — это местная жительница микрорайона Химмаш.

По словам очевидцев, тело обнаружили два молодых человека, проходивших по лестнице между восьмым и девятым этажами. Женщина лежала на спине, рядом находились её сумка и пакет с личными вещами, включая мобильный телефон. Особое внимание привлекло состояние её рук — на обеих конечностях отсутствовали пальцы. Как выяснилось, погибшая являлась инвалидом I группы, о чём свидетельствовала найденная при ней справка.

«Тело в положении на спине обнаружено очевидцами между восьмым и девятым этажами в подъезде дома по улице Грибоедова, 26А, а проживает она поблизости на улице Профсоюзной. Внешних признаков криминальной смерти нет. Рядом лежала её сумка и пакет с личными вещами и мобильным телефоном», — рассказал URA.ru Горелых.

Пресс-секретарь СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что по факту происшествия организована проверка. Точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Как установили правоохранительные органы, женщина проживала на соседней улице Профсоюзной, поэтому версия о посещении ею знакомых в этом доме считается наиболее вероятной. Вопрос, почему она поднималась пешком по лестнице при работающем лифте, остаётся открытым.

Родственники погибшей пока не найдены. Тело направлено в морг для дальнейшего исследования.