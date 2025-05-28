Медведев провёл встречу, посвящённую набору контрактников в армию

«Совещание по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ контрактниками», — написал Медведев на своей странице в социальной сети «В Контакте», опубликовав отрывок записи с совещания.

Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что с начала 2025 года в российские военные части и добровольческие отряды поступили около 175 тысяч контрактников и свыше 14 тысяч добровольцев. Он подчеркнул необходимость закрепления этих результатов и отметил, что противник испытывает значительно большие трудности с набором солдат.