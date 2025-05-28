Пассажиры Azur Air вместо пляжей Турции оказались в аэропорту Самары

Пассажиры рейса Azur Air, рассчитывавшие понежиться на турецких курортах, неожиданно оказались в Самаре. Как сообщила одна из путешественниц Екатерина, лайнер ZF 3003 с 40-минутным опозданием вылетел из Внуково и вместо Антальи приземлился в аэропорту Курумоч, передаёт SHOT.

По словам пострадавших, представители авиакомпании не предоставили внятных объяснений ситуации. Несколько часов пассажиры провели в аэровокзале, получая лишь воду, без полноценного питания. Информация о времени повторного вылета противоречива: на табло указано 21:00, тогда как операторы горячей линии говорят о 20:20.