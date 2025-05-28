Гигантские очереди в аэропорту Внуково сняли на видео

Значительные скопления людей наблюдаются не только у входа, но и в зоне регистрации, а также у кассовых стоек, где пассажиры пытаются сдать или обменять билеты на отмененные рейсы. Всего в столичных аэропортах отменено не менее 62 рейсов, 52 задерживаются более чем на два часа.