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28 мая, 08:57

Гигантские очереди в аэропорту Внуково сняли на видео

Сотни людей стоят в очереди в аэропорту Внуково на жаре из-за отмены рейсов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

В аэропорту Внуково сложилась крайне напряжённая ситуация: перед входом в терминал скопились огромные очереди — сотни пассажиров вынуждены ждать под палящим солнцем. Кадры столпотворений распространяются в социальных сетях.

Очереди на вход в терминал аэропорта «Внуково». Видео © VK / Подслушано во Внуково

Значительные скопления людей наблюдаются не только у входа, но и в зоне регистрации, а также у кассовых стоек, где пассажиры пытаются сдать или обменять билеты на отмененные рейсы. Всего в столичных аэропортах отменено не менее 62 рейсов, 52 задерживаются более чем на два часа.

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Напомним, минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили 296 БПЛА ВСУ в 13 регионах РФ. Над Москвой и Подмосковьем были уничтожены порядка 30 дронов противника, налёт которых парализовал работу столичных аэропортов. К настоящему моменту ограничения в Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковском отменили.

Юрий Лысенко
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