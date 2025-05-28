Гигантские очереди в аэропорту Внуково сняли на видео
Сотни людей стоят в очереди в аэропорту Внуково на жаре из-за отмены рейсов
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В аэропорту Внуково сложилась крайне напряжённая ситуация: перед входом в терминал скопились огромные очереди — сотни пассажиров вынуждены ждать под палящим солнцем. Кадры столпотворений распространяются в социальных сетях.
Очереди на вход в терминал аэропорта «Внуково». Видео © VK / Подслушано во Внуково
Значительные скопления людей наблюдаются не только у входа, но и в зоне регистрации, а также у кассовых стоек, где пассажиры пытаются сдать или обменять билеты на отмененные рейсы. Всего в столичных аэропортах отменено не менее 62 рейсов, 52 задерживаются более чем на два часа.
Напомним, минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили 296 БПЛА ВСУ в 13 регионах РФ. Над Москвой и Подмосковьем были уничтожены порядка 30 дронов противника, налёт которых парализовал работу столичных аэропортов. К настоящему моменту ограничения в Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковском отменили.