Путин поручил повысить выплаты паралимпийцам, сурдлимпийцам и их тренерам
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Российским спортсменам-паралимпийцам, сурдлимпийцам и их тренерам повысят выплаты за победы в международных состязаниях. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по физкультуре и спорту.
«Считаю, что следует повысить выплаты за победы в международных соревнованиях нашим паралимпийцам, сурдлимпийцам, а также их наставникам», — заявил российский лидер.
Также в ходе заседания Владимир Путин распорядился создать в России сеть центров по оказанию протезно-ортопедической помощи. Также президент призвал стандартизировать требования к деятельности в этой сфере.