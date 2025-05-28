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28 мая, 18:09

Путин поручил повысить выплаты паралимпийцам, сурдлимпийцам и их тренерам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Российским спортсменам-паралимпийцам, сурдлимпийцам и их тренерам повысят выплаты за победы в международных состязаниях. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по физкультуре и спорту.

«Считаю, что следует повысить выплаты за победы в международных соревнованиях нашим паралимпийцам, сурдлимпийцам, а также их наставникам», — заявил российский лидер.

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Также в ходе заседания Владимир Путин распорядился создать в России сеть центров по оказанию протезно-ортопедической помощи. Также президент призвал стандартизировать требования к деятельности в этой сфере.

Юрий Лысенко
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