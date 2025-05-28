Путин поручил повысить выплаты паралимпийцам, сурдлимпийцам и их тренерам

Российским спортсменам-паралимпийцам, сурдлимпийцам и их тренерам повысят выплаты за победы в международных состязаниях. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по физкультуре и спорту.

«Считаю, что следует повысить выплаты за победы в международных соревнованиях нашим паралимпийцам, сурдлимпийцам, а также их наставникам», — заявил российский лидер.