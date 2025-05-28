Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 19:46

Путин назвал развитие адаптивного спорта критически важным для России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Развитие адаптивного спорта является критически важным для сегодняшней России, когда многие участники СВО получают тяжёлые ранения и становятся инвалидами. Об этом в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня то, что мы обсуждаем, адаптивный спорт, физическая активность людей с ограничениями по здоровью особенно остро звучит. Потому что всё это связано с нашими ребятами, которые получают инвалидность, получают тяжёлые ранения в ходе специальной военной операции», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что отношение властей к этой проблеме не должно меняться, несмотря на меняющуюся ситуацию на фронте.

Путин связал случай с допингом Валиевой с нетрадиционной медициной
Путин связал случай с допингом Валиевой с нетрадиционной медициной

Ранее в ходе заседания президент дал поручение относительно отечественных паралимпийцев, сурдлимпийцев и их тренеров. По указу главы государства им будут подняты выплаты за победы в международных соревнованиях.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ветераны СВО
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar