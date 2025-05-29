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29 мая, 02:39

В США растёт число мужчин, переходящих в православие

BBC: Всё больше мужчин в США переходят в православие

Церковь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UladzimirZuyeu

Церковь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UladzimirZuyeu

Доля мужчин среди православных христиан в США увеличилась с 46% в 2007 году до 64% в последние годы. Как отмечает Би-би-си, этот тренд особенно усилился во время пандемии, когда многие американцы стали искать духовную опору в традиционных религиозных ценностях.

Ярким примером является история отца Моисея, священника Русской православной церкви заграницей в Техасе. Он вместе с супругой перешёл в православие два десятилетия назад, когда в США мало кто понимал суть этой традиции.

«Но за последние полтора года наша община выросла в три раза», — рассказал отец Моисей.

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В Германии ранее прозвучали тревожные сигналы о растущей агрессии против православной общины по всему миру. Сообщается, что в стране зафиксированы инциденты вандализма и нападений на священнослужителей и верующих, в том числе со стороны украинских беженцев.

Артём Гапоненко
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