Мишустин уволил замминистра сельского хозяйства Титова

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение освободить от должности заместителя министра сельского хозяйства Максима Титова. Соответствующее распоряжение уже опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Титова Максима Александровича от должности заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации по его просьбе», – указано в документе.

Стоит отметить, что Титов занимал свою должность с ноября 2023 года. Причины его увольнения пока не раскрыты, однако решение было принято по инициативе самого чиновника.