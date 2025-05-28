Мишустин уволил замминистра сельского хозяйства Титова
Максим Титов. Обложка © Telegram / Минсельхоз России
Премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение освободить от должности заместителя министра сельского хозяйства Максима Титова. Соответствующее распоряжение уже опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Титова Максима Александровича от должности заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации по его просьбе», – указано в документе.
Стоит отметить, что Титов занимал свою должность с ноября 2023 года. Причины его увольнения пока не раскрыты, однако решение было принято по инициативе самого чиновника.
Напомним, ранее Мишустин распорядился об открытии генконсульства России в Египте. Учреждение будет работать в Шарм-эш-Шейхе.