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Регион
28 мая, 20:58

Мишустин уволил замминистра сельского хозяйства Титова

Максим Титов. Обложка © Telegram / Минсельхоз России

Максим Титов. Обложка © Telegram / Минсельхоз России

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение освободить от должности заместителя министра сельского хозяйства Максима Титова. Соответствующее распоряжение уже опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Титова Максима Александровича от должности заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации по его просьбе», – указано в документе.

Стоит отметить, что Титов занимал свою должность с ноября 2023 года. Причины его увольнения пока не раскрыты, однако решение было принято по инициативе самого чиновника.

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Напомним, ранее Мишустин распорядился об открытии генконсульства России в Египте. Учреждение будет работать в Шарм-эш-Шейхе.

Юния Ларсон
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