Переводим часы и отдыхаем: Врач рассказала Life.ru, как эффективно справиться с джетлагом

Джетлаг, также называемый синдромом смены часовых поясов, возникает из-за нарушения циркадных ритмов организма при быстром пересечении нескольких часовых поясов. Как пояснила Life.ru врач функциональной диагностики, кардиолог, терапевт, сомнолог Ирина Чекмарева, внутренние биологические часы перестают соответствовать местному времени, что приводит к характерным симптомам.

Основным регулятором циркадных ритмов является солнечный свет, который влияет на выработку мелатонина — гормона, координирующего работу организма. Симптомы джетлага могут проявляться по-разному: от проблем со сном и дневной усталости до снижения концентрации, желудочно-кишечных расстройств, общего недомогания и изменений настроения.

Факторы, повышающие вероятность того, что вы будете испытывать смену часовых поясов, включают: количество пересечённых часовых поясов, направление полёта (полёт на восток будет сложнее, так как вы «теряете» время, в то время как полёт на запад легче, так как вы «набираете» время), частоту перелётов и возраст. Ирина Чекмарева Врач ФД, Кардиолог, Терапевт, Сомнолог Врач-эксперт сети клиник "Семейная"

Для минимизации последствий смены часовых поясов рекомендуется прибывать к месту назначения заранее, чтобы дать организму время на адаптацию. Важно хорошо отдохнуть перед поездкой, так как недостаток сна усугубляет симптомы. Перед вылетом можно постепенно корректировать график сна — при перелёте на восток ложиться спать на час раньше каждый день, на запад — на час позже.

После прибытия следует регулировать время пребывания на свету: при перелёте на запад полезен вечерний свет, на восток — утренний. В случаях пересечения более восьми часовых поясов рекомендуется носить солнцезащитные очки, чтобы избежать дезориентации внутренних часов.

«Придерживайтесь своего нового расписания. Перед отъездом установите на часах или телефоне новое время. Как только вы доберётесь до места назначения, постарайтесь не спать до наступления местного вечера, как бы вы ни устали. Старайтесь также принимать пищу в соответствии с местным временем приёма пищи», — заключила Чекмарева.