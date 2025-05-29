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28 мая, 21:41

Две 13-летние девочки погибли в опрокинувшейся в кювет «Ладе» в Подмосковье

Последствия ДТП в Подмосковье. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Последствия ДТП в Подмосковье. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

В Подмосковье произошла авария, унесшая жизни двух 13-летних девочек. Инцидент случился в районе Воскресенска на автодороге МБК – Кладьково – Берендино около 20:30 мск.

По данным полиции Московской области, водитель автомобиля марки «Лада» не справился с управлением, что привело к съезду в кювет и последующему опрокидыванию машины. В результате аварии девочки скончались на месте от полученных травм. Водитель и 12-летняя пассажирка были срочно госпитализированы с различными телесными повреждениями.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

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Юния Ларсон
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