Крупный пожар на заводе «Авангард» тушат в Калининском районе Петербурга

В Калининском районе Санкт-Петербурга загорелся завод «Авангард». Перед возгоранием очевидцы услышали громкие взрывы, сообщает Telegram-канал SHOT.

Местные жители отмечают, что сейчас над Кондратьевским проспектом поднимается огромный столб чёрного дыма. В воздухе ощущается сильный запах гари. Экстренные службы спешат на место происшествия. Пожару уже присвоили второй ранг опасности. О пострадавших пока нет информации.

Пожар на заводе «Авангард» в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / SHOT

Завод «Авангард» является одним из старейших предприятий в области радиоэлектроники, микросхем и различных приборов. Его основали в 1948 году.