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28 мая, 22:06

Крупный пожар на заводе «Авангард» тушат в Калининском районе Петербурга

В Калининском районе Санкт-Петербурга загорелся завод «Авангард». Перед возгоранием очевидцы услышали громкие взрывы, сообщает Telegram-канал SHOT.

Местные жители отмечают, что сейчас над Кондратьевским проспектом поднимается огромный столб чёрного дыма. В воздухе ощущается сильный запах гари. Экстренные службы спешат на место происшествия. Пожару уже присвоили второй ранг опасности. О пострадавших пока нет информации.

Пожар на заводе «Авангард» в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / SHOT

Завод «Авангард» является одним из старейших предприятий в области радиоэлектроники, микросхем и различных приборов. Его основали в 1948 году.

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Обложка © Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
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