Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 15:50

СК озвучил две вероятные причины пожара в ТЦ Королёва

СК: Пожар в Королёве мог произойти из-за неисправности или перегрузки проводки

Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Возгорание в торговом центре Королёва могло произойти из-за неисправности или перегрузки электропроводки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного управления СК России.

«По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность или перегрузка электропроводки. Люди оперативно эвакуированы из здания», — говорится в сообщении.

После ликвидации пожара в здании, следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия, чтобы установить причины и обстоятельства случившегося.

Площадь пожара в ТЦ в Королёве выросла до 400 квадратов
Площадь пожара в ТЦ в Королёве выросла до 400 квадратов

Напомним, в подмосковном Королёве вспыхнул торговый центр «Пионер». К счастью, пострадавших нети. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Экстренные службы бросили все силы на борьбу с пожаром. Также Life.ru публиковал видеоролик в первые минуты инцидента.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar