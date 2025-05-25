СК озвучил две вероятные причины пожара в ТЦ Королёва

Возгорание в торговом центре Королёва могло произойти из-за неисправности или перегрузки электропроводки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного управления СК России.

«По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность или перегрузка электропроводки. Люди оперативно эвакуированы из здания», — говорится в сообщении.

После ликвидации пожара в здании, следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия, чтобы установить причины и обстоятельства случившегося.