СК озвучил две вероятные причины пожара в ТЦ Королёва
СК: Пожар в Королёве мог произойти из-за неисправности или перегрузки проводки
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Возгорание в торговом центре Королёва могло произойти из-за неисправности или перегрузки электропроводки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного управления СК России.
«По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность или перегрузка электропроводки. Люди оперативно эвакуированы из здания», — говорится в сообщении.
После ликвидации пожара в здании, следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия, чтобы установить причины и обстоятельства случившегося.
Напомним, в подмосковном Королёве вспыхнул торговый центр «Пионер». К счастью, пострадавших нети. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Экстренные службы бросили все силы на борьбу с пожаром. Также Life.ru публиковал видеоролик в первые минуты инцидента.