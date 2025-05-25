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Регион
25 мая, 14:29

Площадь пожара в ТЦ в Королёве выросла до 400 квадратов

Огонь охватил 400 квадратных метров в торговом центре «Пионер» в Королёве. Прокуратура начала расследование причин возгорания.

Пожар в ТЦ Королёва. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

«В настоящее время идёт тушение на площади 400 кв. метров», — говорится в сообщении прокуратуры.

Причина ЧП будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Здание ТЦ в Королёве уже полностью охвачено огнём
Здание ТЦ в Королёве уже полностью охвачено огнём

Напомним, в подмосковном Королёве вспыхнул торговый центр «Пионер». Экстренные службы бросают все силы на борьбу с пожаром. Также Life.ru публиковал видеоролик в первые минуты инцидента.

Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Мария Любицкая
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