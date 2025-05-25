Площадь пожара в ТЦ в Королёве выросла до 400 квадратов
Огонь охватил 400 квадратных метров в торговом центре «Пионер» в Королёве. Прокуратура начала расследование причин возгорания.
Пожар в ТЦ Королёва. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области
«В настоящее время идёт тушение на площади 400 кв. метров», — говорится в сообщении прокуратуры.
Причина ЧП будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
Напомним, в подмосковном Королёве вспыхнул торговый центр «Пионер». Экстренные службы бросают все силы на борьбу с пожаром. Также Life.ru публиковал видеоролик в первые минуты инцидента.
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