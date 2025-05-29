Депутат Чепа назвал угрозы семье Мединского попыткой сорвать переговоры

Первый зампредседателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа прокомментировал угрозы, поступившие семье Владимира Мединского, советника президента России и главы российской делегации на переговорах в Стамбуле.

В беседе с ТАСС он отметил, что такие действия со стороны украинских радикалов могут быть направлены на дестабилизацию переговорного процесса. Депутат подчеркнул, что к угрозам семье Мединского имеют отношение власти Украины. Сейчас Киев делает всё возможное для срыва мирных переговоров.

«Мы знаем, сколько террористических актов было совершено за последнее время – убивали не только военных, но и конструкторов, работающих на оборонку, нападали на политиков. Всё это происходит под контролем ГУР Украины и киевских властей», – заявил Чепа.

Парламентарий выразил уверенность в том, что такие провокации не повлияют на российскую позицию в ходе переговоров.