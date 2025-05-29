Депутат Чепа назвал угрозы семье Мединского попыткой сорвать переговоры
Владимир Мединский. Обложка © kremlin.ru
Первый зампредседателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа прокомментировал угрозы, поступившие семье Владимира Мединского, советника президента России и главы российской делегации на переговорах в Стамбуле.
В беседе с ТАСС он отметил, что такие действия со стороны украинских радикалов могут быть направлены на дестабилизацию переговорного процесса. Депутат подчеркнул, что к угрозам семье Мединского имеют отношение власти Украины. Сейчас Киев делает всё возможное для срыва мирных переговоров.
«Мы знаем, сколько террористических актов было совершено за последнее время – убивали не только военных, но и конструкторов, работающих на оборонку, нападали на политиков. Всё это происходит под контролем ГУР Украины и киевских властей», – заявил Чепа.
Парламентарий выразил уверенность в том, что такие провокации не повлияют на российскую позицию в ходе переговоров.
В среду стало известно, что Мединскому и членам его семьи поступают угрозы от украинцев. Глава украинской делегации на переговорах, министр обороны республики Рустем Умеров заявил помощнику президента РФ, что они исходят от «нациков», на которых Киев не может повлиять.